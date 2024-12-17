В Ростове возбудили дело на замначальника управления экономической безопасности

Региональный СУ СК России возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») в отношении замначальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции главного управления МВД России по Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Установлено, что обвиняемый инициировал незаконную проверку финансово-хозяйственной деятельности организации, которая занимается строительством сетей инженерно-технического обеспечения в рамках госконтракта. Целью проведения проверки являлось склонение хозяйствующего субъекта к включению в контрагенты организаций, принадлежащих близким связям полицейского.

Ленинским районным судом Ростова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщал «Ъ-Ростов» ранее, речь идет о полковнике полиции Сергее Глазырине. Он возглавлял отдел №2, который занимается обеспечением экономической безопасности в промышленности и топливно-энергетическом комплексе.

Ева Китаева