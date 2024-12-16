В Ростове-на-Дону задержали нападавшего с ножом на прохожих мужчину

Вечером 16 декабря в Ростове-на-Дону вооруженный ножом мужчина совершил несколько нападений на прохожих. По данным Telegram-каналов, одна из жертв нападавшего скончалась в больнице скорой медицинской помощи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: скрин с видео Фото: скрин с видео

«Мои коллеги по горячим следам задержали мужчину, нападавшего с ножом на местных жителей. Число пострадавших уточняется»,— сообщила официальный представитель Мвд России Ирина Волк.

По данным Telegram-канала Don Mash, нападающий попытался зарезать жительницу дома 11/6 на улице Венеры, потом ушел в сторону улицы Орбитальной, где напала на школьника и нанес ему множество ножевых ударов. Мальчик, по предварительным данным, жив.

Василий Хитрых