Депутаты запланировали профицитный бюджет для Ростова на 2025 год

Расходы бюджета Ростова в 2025 году составят 60,4 млрд руб., доходы — 60,7 млрд руб., согласно утвержденному депутатами плану. Таким образом, бюджет окажется профицитным, сообщил в своем Telegram-канале глава городской администрации Алексей Логвиненко.

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Более половины средств казны (34,2 млрд руб.) направят в социальную сферу, еще 37% или 21,7 млрд руб. — потратят на благоустройство и развитие территорий. Среди этих средств почти 11 млрд руб. реализуют в рамках нацпроектов «Инфраструктура для жизни», «Семья» и «Молодежь и дети».

Продолжится реконструкция и строительство учебных заведений. На следующий год запланировано создание 4,3 тыс. мест в школах и 200 мест — в детских садах.