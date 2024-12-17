На Дону более половины новых квартир остаются нераспроданными

В Ростовской области строится 4,4 млн кв. м жилья, из них около 3,4 млн кв. м приходится на донскую столицу. При этом число нераспроданных квартир на первичном рынке составляет 64%. Об этом сообщил министр строительства региона Юрий Сильвестров на заседании совета по инвестициям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Министр отметил, что в последние годы ипотечные программы были основным стимулом роста строительного сектора. Однако их завершение и повышение ключевой ставки привели к замедлению темпов строительства.

Число сделок на первичном рынке жилья в регионе с января по ноябрь 2024 года сократилось на 18%. После отмены льготной ипотеки падение составило 48%.

По словам господина Сильвестрова, в 2025 году в регионе введут в эксплуатацию более 2,7 тыс. кв. м жилья, что на 7% меньше по сравнению с текущим годом.

В Ростове с 1 декабря 2024 года приостановили выдачу разрешений на строительство многоквартирных домов по решению врио губернатора региона Юрия Слюсаря. Кроме того, в городе проведут инвентаризацию всех ранее выданных разрешений.

Анастасия Казуков