Никита Перемузов возглавил Советский район Ростова

Депутаты Ростовской городской думы согласовали на должность главы Советского района донской столицы экс-замдиректора Ростовской транспортной компании и бывшего депутата Никиту Перемузова. Соответствующее решение парламентарии единогласно приняли на сегодняшнем заседании городской думы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Ростова Фото: пресс-служба администрации Ростова

До конца лета 2024 года Никита Перемузов председательствовал в комиссии гордумы по делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму, а с сентября стал исполняющим обязанности главы Советского района Ростова. Парламентарии отметили его высокую эффективность и умение тесно взаимодействовать с депутатским корпусом. На новом посту он сменил Геннадия Туркина, который досрочно покинул свой пост в связи с переходом на новое место работы.

Дмитрий Ковалевский