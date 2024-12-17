Строительство объезда Новочеркасска обойдется в 7 млрд рублей

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь поручил разработать проектно-сметную документацию на строительство объезда Новочеркасска. Ее стоимость оценивается в 100 млн руб., а на реализацию всего проекта потребуется около семи млрд руб. Об этом сообщалось в ходе заседания губернаторского совета по инвестициям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По словам главы администрации Новочеркасска Юрия Лысенко, объезд позволит решить проблемы с пробками в городе со стороны Ростова. Кроме того, дорога обеспечит более удобный подъезд к особой экономической зоне «Ростовская».

Сейчас по строительству объезда Новочеркасска выполнена предпроектная документация. Протяженность дороги составит около 9,5 км. Предполагается следующий маршрут: Харьковское шоссе — разворот за Новочеркасским электродным заводом — ул. Трамвайная до развязки возле Новочеркасского электровозостроительного завода — перекресток подъезда со стороны М4 «Дон» в районе станицы Грушевская.

Анастасия Казуков