Набережночелнинский городской суд продлил арест главному специалисту отдела контроля качества и приемки работ автомобильных дорог «Главтатдортранса» до 25 февраля 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сотруднику «Главтатдортранса» продлили арест за взятку в виде путевки в санаторий

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Сотруднику «Главтатдортранса» продлили арест за взятку в виде путевки в санаторий

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, обвиняемый подписал акты выполненных работ, зная, что они не соответствовали требованиям качества. За это сотруднику «Главтатдортранса» передали денежные средства. Фигурант также получил взятку в виде путевки в санаторий за общее покровительство от компании.

Суд удовлетворил ходатайство следственных органов о продлении меры пресечения обвиняемому. Постановление не вступило в законную силу.

Диана Соловьёва