В Челнах осудили мужчину, натравившего собаку на двух человек

Набережночелнинский городской суд вынес приговор хозяину американского питбультерьера. По версии следствия, он подал своей собаке команду напасть на двух человек. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Суд установил, что обвиняемый подал своей собаке по кличке Амур команду напасть на местного жителя. По версии следствия, фигурант был в состоянии алкогольного опьянения и испытывал ненависть к потерпевшему, имевшему русскую национальность.

Питбуль напал на россиянина. После этого фигурант ударил потерпевшего рукояткой от поводка для собаки. Обвиняемый также угрожал местному жителю убийством.

В тот же день осужденный подал собаке бойцовской породы команду о нападении на другого потерпевшего. Питбультерьер напал на человека и укусил его.

Фигурант признал вину и принес извинения пострадавшим. Потерпевшие ходатайствовали о прекращении уголовного дела за примирением сторон.

Суд назначил обвиняемому наказание в виде 1 года принудительных работ. Приговор вступил в законную силу.

Диана Соловьёва