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Коммерсантъ FM
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Путин поручил создать информационный контур со средствами разведки и поражения

Нужно создать единый информационный контур, который объединит средства разведки и поражения, заявил на заседании коллегии Минобороны президент Владимир Путин. По его словам, в этом поможет внедрение передовых разработок ОПК.

Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

Он рассказал, что для сокращения времени на принятие решений при управлении подразделениями на поле боя работает межвидовая система информационного обмена. Она создана на базе мобильных устройств. В войска поставлено более 6,5 тыс. таких систем. Благодаря этому время на постановку задач снизилось в 1,5–2 раза, утверждает президент.

«Необходимо как можно скорее сформировать единый информационный контур, объединяющий средства разведки и поражения на стратегическом, оперативном и тактическом уровнях управления»,— поручил он.

Главное из выступлений Путина и Белоусова на коллегии Минобороны

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Во время выступления на коллегии господин Путин также заявил о необходимости держать в постоянной готовности нестратегические ядерные силы. Глава Минобороны Андрей Белоусов предложил по поручению президента сформировать войска беспилотных систем. С августа в России работает центр перспективных беспилотных технологий «Рубикон».

Главное из выступлений Владимира Путина и Андрея Белоусова на коллегии Минобороны — в подборке «Ъ».

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Кадры и события СВО за декабрь 2024 года

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Военнослужащий мотострелкового полка ВС РФ в Херсонской области

Военнослужащий мотострелкового полка ВС РФ в Херсонской области

Фото: ТАСС

Работа артиллерийского расчета пушки 2А36 «Гиацинт-Б» на Красноармейском направлении

Работа артиллерийского расчета пушки 2А36 «Гиацинт-Б» на Красноармейском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Военнослужащий проводит испытания трофейного беспилотника «Баба-яга» на Красноармейском направлении

Военнослужащий проводит испытания трофейного беспилотника «Баба-яга» на Красноармейском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Работа 122-мм гаубицы Д-30 в Херсонской области

Работа 122-мм гаубицы Д-30 в Херсонской области

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

8 декабря подразделения ВС РФ освободили населенный пункт Благодатное в ДНР

8 декабря подразделения ВС РФ освободили населенный пункт Благодатное в ДНР

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

6 декабря Минобороны РФ объявило о занятии сел Пустынка и Сухие Ялы в ДНР &lt;BR>На фото: член экипажа зенитного ракетного комплекса «Тор-М1» на Красноармейском направлении

6 декабря Минобороны РФ объявило о занятии сел Пустынка и Сухие Ялы в ДНР
На фото: член экипажа зенитного ракетного комплекса «Тор-М1» на Красноармейском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

3 декабря российская армия взяла под контроль населенные пункты Романовка в ДНР и Новодаровка в Запорожской области

3 декабря российская армия взяла под контроль населенные пункты Романовка в ДНР и Новодаровка в Запорожской области

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

2 декабря канцлер ФРГ Олаф Шольц (в центре) прибыл в Киев с необъявленным визитом. Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским (второй справа)

2 декабря канцлер ФРГ Олаф Шольц (в центре) прибыл в Киев с необъявленным визитом. Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским (второй справа)

Фото: Efrem Lukatsky / AP

1 декабря Минобороны РФ сообщило об освобождении Петровки и Ильинки в ДНР&lt;br> На фото: награждение отличившихся военнослужащих 90-й танковой дивизии

1 декабря Минобороны РФ сообщило об освобождении Петровки и Ильинки в ДНР
На фото: награждение отличившихся военнослужащих 90-й танковой дивизии

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

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Военнослужащий мотострелкового полка ВС РФ в Херсонской области

Фото: ТАСС

Работа артиллерийского расчета пушки 2А36 «Гиацинт-Б» на Красноармейском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Военнослужащий проводит испытания трофейного беспилотника «Баба-яга» на Красноармейском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Работа 122-мм гаубицы Д-30 в Херсонской области

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

8 декабря подразделения ВС РФ освободили населенный пункт Благодатное в ДНР

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

6 декабря Минобороны РФ объявило о занятии сел Пустынка и Сухие Ялы в ДНР
На фото: член экипажа зенитного ракетного комплекса «Тор-М1» на Красноармейском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

3 декабря российская армия взяла под контроль населенные пункты Романовка в ДНР и Новодаровка в Запорожской области

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

2 декабря канцлер ФРГ Олаф Шольц (в центре) прибыл в Киев с необъявленным визитом. Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским (второй справа)

Фото: Efrem Lukatsky / AP

1 декабря Минобороны РФ сообщило об освобождении Петровки и Ильинки в ДНР
На фото: награждение отличившихся военнослужащих 90-й танковой дивизии

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

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