Путин поручил создать информационный контур со средствами разведки и поражения

Нужно создать единый информационный контур, который объединит средства разведки и поражения, заявил на заседании коллегии Минобороны президент Владимир Путин. По его словам, в этом поможет внедрение передовых разработок ОПК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

Он рассказал, что для сокращения времени на принятие решений при управлении подразделениями на поле боя работает межвидовая система информационного обмена. Она создана на базе мобильных устройств. В войска поставлено более 6,5 тыс. таких систем. Благодаря этому время на постановку задач снизилось в 1,5–2 раза, утверждает президент.

«Необходимо как можно скорее сформировать единый информационный контур, объединяющий средства разведки и поражения на стратегическом, оперативном и тактическом уровнях управления»,— поручил он.

Во время выступления на коллегии господин Путин также заявил о необходимости держать в постоянной готовности нестратегические ядерные силы. Глава Минобороны Андрей Белоусов предложил по поручению президента сформировать войска беспилотных систем. С августа в России работает центр перспективных беспилотных технологий «Рубикон».

Главное из выступлений Владимира Путина и Андрея Белоусова на коллегии Минобороны — в подборке «Ъ».