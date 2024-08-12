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Книга — источник иска

Издатели борются с пиратами за контент

Издательство «Эксмо» через Мосгорсуд добилось изъятия с сайта mp3-gorilla.ru аудиокниг «Второй ошибки не будет», «Ночь в тоскливом октябре» и еще нескольких произведений. В целом число защищаемого книжного контента увеличилось за три года на порядок. Однако антипиратский меморандум, в который включили книжную отрасль в прошлом году, именно издателям, в отличие от кинокомпаний, пока не дает ощутимой помощи.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Московский городской суд 26 июля удовлетворил заявление издательства «Эксмо» о предварительном обеспечении защиты исключительных прав на произведения литературы, обнаружил “Ъ” в базе решений суда. Речь идет об изъятии с сайта mp3-gorilla.ru аудиокниг «Второй ошибки не будет» (автор Мария Воронова), «Ночь в тоскливом октябре» (Роджер Желязны), «Отдаленные последствия. Том 2» (Александра Маринина), «Убик» (Филип Киндред Дик). Мосгорсуд также обязал Роскомнадзор «прекратить создание технических условий, обеспечивающих размещение и распространение» вышеперечисленных аудиокниг в интернете, уточняется в определении суда. “Ъ” убедился, что указанные выше произведения были удалены. Сам иск был подан издательством 31 июня к А. Л. Антохину.

В «Эксмо» уточнили, что интересы издательства представляет Ассоциация по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ; объединяет Alpina Digital, «Азбука-Аттикус», «Эксмо-АСТ»), которая может действовать от имени издательства в суде и других инстанциях. При этом в компании отмечают, что число защищаемого книжного контента «значительно увеличилось».

Так, в поисковых сервисах «Яндекса» и Google число защищаемых АЗАПИ произведений выросло с 3 тыс. в 2020 году до 64 тыс. в 2023-м, и тенденция сохранилась и в этом году, говорит представитель издательства. Однако совокупная присужденная судом компенсация в 2023 году «не превышает 2 млн руб., притом что ущерб от пиратства — это сотни миллионов рублей в год недополученной выручки», оценивают в «Эксмо».

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В компании уточняют, что включение издательств в антипиратский меморандум в сентябре прошлого года пока не дало ожидаемых результатов. В процессе работы выяснилось, что реестр пиратских ссылок разрабатывался как софт исключительно для нужд кинокомпаний (для видеоконтента) и совершенно не учитывал специфику книг, объясняет глава АЗАПИ Максим Рябыко. По его словам, платформа реестра будет доработана: «На данный момент объявлены итоги конкурса и выбран подрядчик для полной переработки платформы. Работы займут около 12 месяцев». В «Эксмо» добавили, что для доработки софта потребуется несколько десятков миллионов рублей.

В целом после включения издателей в антипиратский меморандум в 2023 году претензии от АЗАПИ получили 2,2 тыс. сайтов, из них 53,85% контент удалили, говорит господин Рябыко. Во втором квартале 2024 года доля сайтов, удаляющих контент по претензиям, составила 52,10%.

А. Л. Антохин, к которому издательство «Эксмо» подало иск, как и в ряде других случаев (см. “Ъ” от 5 августа), является администратором доменного имени mp3-gorilla.ru, предполагают собеседники “Ъ” на книжном рынке. При этом собеседники сомневаются, что Роскомнадзор сможет отследить и пресечь все случаи незаконного размещения вышеперечисленных аудиокниг в интернете: «В том же разделе музыки в VK у пользователей есть возможность воспользоваться механизмом UGC (пользователи сами загружают контент на площадку.— “Ъ”)». В VK заверили, что для изъятия незаконно размещенного на платформе контента есть специальная форма обращений: «Они рассматриваются в течение 24 часов, если правообладатели представляют необходимые документы, контент удаляют».

Юлия Юрасова, Валерия Лебедева

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