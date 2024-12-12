Главные новости за 12 декабря. Сочи

МУП «Сочиавтотранс» будет приватизировано в 2025 году путем реорганизации в АО «Сочигортранс». Балансовая стоимость активов «Сочиавтотранса», подлежащих приватизации, достигает 1,992 млрд руб.

В Сочи функционируют 183 крупных и средних предприятия в сфере розничной торговли. Оборот розничной торговли в январе—октябре 2024 года составил 155 млрд руб., что на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Агентство по привлечению инвестиций Краснодарского края провело совещание с участием представителей администрации Сочи, архитектуры края и министерства курортов. Обсуждалось строительство нового гостиничного комплекса за 20 млрд руб. в центре Сочи.

Сочи вошел в число лидеров по росту стоимости «квадрата» на вторичном рынке. Цена увеличилась на 18,2% за год.

В Сочи с начала 2024 года выявили 100 коррупционных преступлений. Из них 62 случая — взятки.

В пятницу, 13 декабря, в горном кластере Сочи прогнозируют сильный снегопад и гололедицу. Объявлено штормовое предупреждение.

Депутат Госдумы от Сочи Константин Затулин направил обращения в Следственный комитет России (СКР), прокуратуру и МВД Краснодарского края в связи с угрозами физической расправы.

Отели Красной Поляны заполнены на 95-98% в новогоднюю ночь.

Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) переизбрала Станислава Шевченко на пост президента организации. Решение принято единогласно на XXI Отчетно-выборной конференции в Сочи.

Москва стала самым популярным городом для туристов, желающих арендовать жилье на короткий срок в период новогодних праздников. В топ-10 с 2,7% бронирований вошел также Сочи.