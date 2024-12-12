МУП «Сочиавтотранс» преобразуют в акционерное общество

МУП «Сочиавтотранс» будет приватизирован в 2025 году путем реорганизации в АО «Сочигортранс». Соответствующий документ подписал градоначальник Андрей Прошунин. Все акции нового предприятия останутся в собственности муниципалитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Андрея Прошунина, Коммерсантъ Фото: Telegram-канал Андрея Прошунина, Коммерсантъ

Балансовая стоимость активов «Сочиавтотранса», подлежащих приватизации, достигает 1,992 млрд руб. Эта сумма станет уставным капиталом «Сочигортранса». Его разделят на 19,92 млн обыкновенных бездокументарных акций номиналом 100 руб. каждая.

Руководить новым акционерным обществом до первого собрания акционеров продолжит нынешний директор «Сочиавтотранса» Анатолий Мухомор. В совет директоров войдут пять представителей городской администрации, включая заместителя главы курорта Вячеслава Бауэра.

Реорганизация проводится в соответствии с федеральным законом, согласно которому все муниципальные унитарные предприятия на товарных рынках должны быть ликвидированы или приватизированы до 1 января 2025 года. Инициатором закона выступила ФАС России.

Вячеслав Рыжков