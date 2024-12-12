В горах Сочи объявили штормовое предупреждение из-за сильного снегопада

В пятницу, 13 декабря, в горном кластере Сочи прогнозируют сильный снегопад и гололедицу. Объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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Со второй половины дня 13 декабря прогнозируют понижение температуры. Ветер усилится до 15-20 м/с. По указанию главы Сочи Андрея Прошунина городские службы функционируют в усиленном режиме.

В предгорьях и невысоких горах специалисты прогнозируют интенсивное налипание мокрого снега на провода и деревья. Специалисты МЧС рекомендуют гостям и жителям укрепить конструкции на своих участках, чтобы избежать повреждений, и оперативно информировать службы о перебоях в электроснабжении, газо- или водоснабжении.

Также прогнозируют значительное ухудшение погодных условий как в Сочи, так и на федеральной территории «Сириус». С вечера 11 декабря ожидаются сильные дожди с грозами, а 12 и 13 декабря на море сохранится штормовое волнение, которое может усилиться до 5 баллов. В районе от Магри до Веселого возможны смерчи. В горных районах предупреждают о лавинной опасности.

Спасатели настоятельно рекомендуют воздержаться от походов в горы в условиях снегопадов и плохой погоды. Лавины чаще всего образуются на склонах с уклоном более 30 градусов, особенно если на них нет растительности. Наиболее опасны склоны с углом более 45 градусов, где сход лавин возможен при каждом новом снегопаде.

«Ъ-Сочи» писал, что курорт «Красная Поляна» в Сочи первым открыл горнолыжный сезон. В этом году его начало совпало с благоприятной погодой, а ожидаемый рост числа туристов этой зимой оценивается 12–15%.

Мария Удовик