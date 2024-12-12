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Депутат Затулин обратился в СКР и МВД из-за угроз физической расправы

Депутат Госдумы от Сочи Константин Затулин направил обращения в Следственный комитет России (СКР), прокуратуру и МВД Краснодарского края в связи с угрозами физической расправы. По словам парламентария, угрозы начали поступать после его критических замечаний к законопроекту о тестировании детей иностранцев для зачисления в школы, сообщил господин Затулин в своем Telegram-канале.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«В мой адрес действительно поступают угрозы. Одна из таких угроз опубликована на сайте КОНТ. Сообщение под названием "Почему до сих пор не завалили Затулина?"», — рассказал депутат RTVI.

Парламентарий сообщил, что с весны 2023 года направил 15 заявлений в органы МВД по месту жительства. По 14 из них, утверждает депутат, правоохранители либо не смогли найти злоумышленников, либо отказали в возбуждении уголовного дела.

Парламентарий подчеркнул, что отсутствие реакции на клевету и оскорбления может привести к эскалации угроз. Он также отметил, что противники его позиции по миграционным вопросам не способны к конструктивной дискуссии.

Ранее парламентарий выступил с критикой законопроекта об обязательном тестировании детей приезжих на знание русского языка, указав на его противоречие Федеральному закону «Об образовании», гарантирующему право на обучение всем детям, включая иностранных граждан.

Вячеслав Рыжков

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