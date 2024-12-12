Сочи вошел в топ-10 городов по спросу на посуточную аренду на Новый год

Москва стала самым популярным городом для туристов, желающих арендовать жилье на короткий срок в период новогодних праздников, говорится в сообщении сервиса «Домклик» Сбербанка. В топ-10 с 2,7% бронирований вошел также Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

На долю Москвы приходится почти пятая часть всех забронированных квартир. Медианная ставка посуточной аренды в мегаполисе достигает 6,8 тыс. руб.

Второе место по спросу занимает Казань, на которую приходится 16% бронирований. Замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург с долей 14%. В этих городах медианная арендная ставка одинакова и составляет 5,8 тыс. руб.

В десятку наиболее востребованных для краткосрочной аренды жилья городов также вошли Нижний Новгород (5,6%), Кисловодск и Тюмень (по 3,6%). Популярностью пользуются Сочи (2,7%, 5,5 тыс. руб.), Краснодар (1,9%, 3,5 тыс.) и Ростов-на-Дону (1,6%, 3,5 тыс.). В общей сложности на города из первой десятки приходится свыше 70% всех бронирований посуточных квартир в новогодние праздники.

Большинство пользователей (70%) положительно относятся к идее арендовать квартиру на короткий срок. Главным преимуществом посуточной аренды респонденты считают более привлекательную цену по сравнению с отелями и гостиницами. Такого мнения придерживаются чуть более трети опрошенных (32%). Среди других плюсов путешественники выделяют наличие необходимой бытовой техники в квартире (21%), большой выбор жилья на любой вкус и бюджет (13%), а также уютную атмосферу (4%).

Вячеслав Рыжков