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В Сочи единогласно переизбрали президента федерации волейбола

Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) переизбрала Станислава Шевченко на пост президента организации. Решение принято единогласно на XXI Отчетно-выборной конференции в Сочи, сообщает официальный Telegram-канал ВФВ.

Фото: Всероссийская федерация волейбола

Фото: Всероссийская федерация волейбола

Господин Шевченко, возглавляющий федерацию с 2010 года, был единственным кандидатом на должность руководителя организации. Его полномочия продлены на четыре года. До работы в ВФВ функционер входил в состав руководства Европейской конфедерации волейбола.

«Конференция прошла отлично. Приятно было здесь находиться. <…> Концентрироваться будем в основном, кроме, конечно, профессионального спорта, на детско-юношеском волейболе», – сказал господин Шевченко после назначения на должность.

В рамках конференции участники подвели итоги деятельности федерации за прошедший период и утвердили основные векторы дальнейшего развития.

Вячеслав Рыжков

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