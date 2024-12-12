С начала года в Сочи выявили 100 коррупционных преступлений

В Сочи с начала 2024 года выявили 100 коррупционных преступлений. Из них 62 случая — взятки, рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По коррупционным преступлениям на курорте с начала 2024 года уволили 10 должностных лиц. При этом надзорный орган не выявил незадекларированных доходов у сочинских чиновников. Средний размер взятки составил 229 тыс. руб.

Ранее кубанская прокуратура подвела итоги антикоррупционной работы за 2024 год. Надзорный орган совместно с правоохранителями обнаружил 1,2 тыс. коррупционных преступлений в регионе.

За девять месяцев на Кубани зафиксировали 11 случаев злоупотребления должностными полномочиями, восемь эпизодов их превышения и 303 факта получения взятки. Госслужащие края не задекларировали доходы на сумму 519 млн руб. Сообщалось, что к дисциплинарной ответственности привлечены более 900 человек, а 25 должностных лиц уволены за утрату доверия.

Также прокуратура Кубани инициировала проверку расходов семи чиновников и подала иски об обращении в доход государства имущества на 30,9 млн руб. Суды постановили взыскать 48,5 млн руб.

Вячеслав Рыжков