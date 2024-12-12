Оборот розничной торговли в Сочи с начала года составил 155 млрд рублей

В Сочи функционируют 183 крупных и средних предприятия в сфере розничной торговли. Оборот розничной торговли в январе-октябре 2024 года составил 155 млрд руб., что на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщили «Ъ-Сочи» в пресс-службе администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Сочи занимает второе место в Краснодарском крае по обороту розничной торговли, уступая только Краснодару. Среднесписочная численность работников в этой отрасли в январе-сентябре 2024 года составила 9,8 тыс. человек, что на 3,4% больше по сравнению с 2023 годом. Средняя заработная плата работников розничной торговли в 2024 году составила 73,9 тыс. руб., что на 24,4% больше, чем в прошлом году.

Оборот оптовой торговли в Сочи за тот же период составил 79 млрд руб., что на 35,9% больше, чем в прошлом году. Число работников в оптовой торговле увеличилось на 16,5%, составив 1,6 тыс. человек. Среднемесячная зарплата работников достигла 84,5 тыс. руб., что на 27,5% больше по сравнению с 2023 годом.

Объем платных услуг населению за январь-октябрь 2024 года составил 66 млрд руб., что на 10% больше, чем в прошлом году.

На территории города активно работают 38,7 тыс. субъекта малого и среднего предпринимательства и 70,1 тыс. самозанятых. Основная деятельность сосредоточена в сферах торговли, оказания услуг и туризма. В 2024 году количество субъектов МСП выросло на 1,6 тыс. единиц, а число самозанятых выросло на 13,8 тыс. человек.

С начала 2024 года специалисты провели примерно 120 инспекций, направленных на борьбу с незаконной торговлей и поддержание общественного порядка. С января составили более 5 тыс. административных документов. В ходе этих проверок проверяющие изъяли свыше 1,4 тыс. единиц продукции, содержащей никотин, более 1 тыс. товаров с фальшивыми брендами и более 30 тонн контрафактного алкоголя.

«Ъ-Сочи» писал, что в 2024 году количество самозанятых на курорте возросло почти на 14 тыс., достигнув более 70,1 тыс. человек. Основные направления их деятельности сосредоточены в сфере торговли, услуг и туризма.

Мария Удовик