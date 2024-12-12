За год «квадрат» на вторичном рынке Сочи подорожал на 18,2%

Сочи вошел в число лидеров по росту стоимости «квадрата» на вторичном рынке. Цена увеличилась на 18,2% за год. По данным федерального портала «Мир квартир», средняя стоимость жилья на курорте выросла на 13%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Средняя стоимость кв. м на вторичном рынке в ноябре выросла в 61 из 70 исследованных городов, в восьми специалисты выявили снижение, а в одном цена осталась неизменной. Наибольший прирост за месяц наблюдался в Краснодаре (+7%), Курске (+4,1%) и Ижевске (+3,1%). Среди городов с падением цен — Московская область (–2,6%), Ленинградская область (–2,5%) и Тула (–0,9%). В среднем по стране «квадрат» подорожал на 7,8% за год и достиг 117,4 тыс. руб.

Рост стоимости квартир также отразился на общей цене объектов. В ноябре она увеличилась в 66 городах, в среднем на 2%, и составила 6,2 млн руб. Самый заметный прирост заметили в Ижевске (+8,2%), Краснодаре (+6,4%) и Курске (+6%). В то же время снижение наблюдалось в Московской области (–4,9%) и Ленинградской области (–1,8%).

За год цены на вторичное жилье выросли почти во всех городах. Лидерами роста стали Краснодар (+27,6%), Улан-Удэ (+19,4%), Набережные Челны (+18,7%), Сочи (+18,2%) и Курск (+17,8%). В среднем по России «квадрат» на вторичном рынке подорожал за год на 7,8%, а средняя стоимость квартиры выросла на 7,2%.

«В ноябре на рынке начался активный сезон, ведь многие покупатели торопятся закрыть сделки до конца года, и стоимость кв. м снова поползла вверх. Полагаем, за этим всплеском последует "штиль", который будет длится с января по март», — рассказал генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко.

Мария Удовик