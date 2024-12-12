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Отели Красной Поляны заполнены на 98% в новогоднюю ночь

Отели Красной Поляны заполнены на 95-98% в новогоднюю ночь. Об этом пишет «Деловая газета. Юг» со ссылкой на гендиректора сети турагентств «Розовый слон», вице-президента Альянса туристических агентств РФ Алексана Мкртчяна.

Фото: Андрей Куценко

Фото: Андрей Куценко

Гостиницы горнолыжного курорта лидируют по заполняемости в Краснодарском крае на период с 31 декабря 2024 года по 1 января 2025 года. В Сочи показатель достиг 75%, в Геленджике – 65%, в Анапе – 60%.

«В отелях Краснодара и Азовского побережья — в Ейске, Темрюке и Приморско-Ахтарске, — загрузка в среднем составляет около 45%. В Туапсинском районе – около 50%», — отметил господин Мкртчян.

Низкую заполняемость гостиниц Краснодара спикер объяснил ограничениями в работе местного аэропорта. Основной поток туристов на курорты Краснодарского края в новогодние праздники формируют жители Москвы, Санкт-Петербурга и Ростовской области. Кубанцы предпочитают встречать Новый год в Санкт-Петербурге, Москве и за границей.

По словам господина Мкртчяна, среди зарубежных направлений жители региона чаще всего выбирают Таиланд, ОАЭ и Египет.

«Ъ-Сочи» писал, что курорт стал одним из лидеров по спросу на деловой туризм. В целом по стране количество корпоративных мероприятий увеличилось на 19% по сравнению со вторым кварталом 2023 года и на треть относительно первого квартала прошлого года.

Вячеслав Рыжков

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