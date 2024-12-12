Залог нерезидента

Следуя общему тренду охлаждения потребительского кредитования, российские банки сократили выдачу кредитов гражданам-нерезидентам. Если за последние два года в среднем выдавалось более 120 тыс. таких кредитов, то по итогам октября — 94 тыс. При этом условия кредитования для нерезидентов жестче, чем для граждан РФ. В частности, в банках предпочитают подстраховаться залогом — в частности, от того, что недобросовестный заемщик внезапно уедет на родину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По итогам октября 2024 года российские банки выдали физлицам-нерезидентам 94 тыс. кредитов. Это минимальное значение с начала 2023 года, следует из данных «Объединенного кредитного бюро» (ОКБ), с которыми ознакомился “Ъ”. При этом в среднем за месяц за последние два года банки выдавали почти 127 тыс. таких кредитов. По оценке ОКБ, доля таких клиентов от общего количества выдач составляла за последние два года 2,1–2,5%.

В сегменте нерезидентов прослеживается общий рыночный тренд на замедление кредитования физлиц. Так, число кредитов нерезидентам за октябрь снизилось на 14% по сравнению с прошлым годом — на 31%. По данным Frank RG, в целом по рынку в зависимости от сегмента снижение выдачи в октябре составило 18–29% в месячном выражении и 35–59% в годовом.

По данным ОКБ, чаще всего в 2024 году нерезиденты обращались за кредитными картами и кредитами наличными, затем по популярности идет ипотека, POS-кредиты и автокредиты. На финансовых маркетплейсах в настоящее время есть предложения по получению кредита наличными под залог недвижимости или автомобиля. Суммы в рекламных предложениях достигают 30 млн руб., но получить кредит оказывается не так просто. Для нерезидентов предлагаемая полная стоимость кредита (ПСК), несмотря на наличие залога, достигает почти 50% годовых. Для граждан РФ в сегменте нецелевых кредитов под залог недвижимости ставки приближены к уровню ключевой (сейчас — 21%, см. “Ъ” от 25 октября). «При рассмотрении заявок нам необходимо знать подтвержденный уровень дохода. Если мы не получим подтверждение, это может потребовать создания дополнительных резервов по кредитам с повышенным риском потерь»,— отмечает зампред правления СДМ-банка Вячеслав Андрюшкин. Также рекомендуется привлечь поручителей, способных продемонстрировать свои доходы, полученные на территории РФ.

Актуален такой продукт может быть для банков, которые обслуживают инфраструктуру, в рамках которой активно привлекаются трудовые мигранты, считает управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. Кроме того, иностранные заемщики предъявляют спрос на займы на получение патентов. «Он выдается на сумму 15–30 тыс. руб. на срок 3–6 месяцев. Основными клиентами являются граждане Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана»,— отмечает замруководителя управления кредитования мигрантов TezFinance Сергей Дормидонтов. По его словам, при наличии патента заемщики могут претендовать на первый заем в размере 60 тыс. руб., при повторном обращении — до 100 тыс. руб.

Впрочем, банки предлагают нерезидентам и ипотечные кредиты. Согласно информации на сайте «Домклик», иностранные граждане могут получить ипотеку в размере от 300 тыс. руб. до 100 млн руб. с первоначальным взносом не менее 10% и полной стоимостью кредита 30–35% годовых. Но есть ограничения по регионам, где потенциальный иностранный заемщик может подать заявку на ипотеку и где приобрести недвижимость или землю. Кроме того, он должен предоставить документы, подтверждающие легальное нахождение на территории России. Нерезиденты сегодня могут получить ипотеку на рыночных условиях и в ВТБ. «Гражданам Белоруссии кредиты доступны в сумме до 60 млн руб. в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и до 30 млн руб. в регионах, остальным иностранцам (из Казахстана, Молдавии, Армении и Азербайджана) — 40 млн руб. и 20 млн руб. соответственно»,— пояснили в банке.

Необеспеченные кредиты нерезидентам никто не выдает, подчеркивает собеседник “Ъ” на банковском рынке: залог является для банка гарантией от невыплаты долга. Существует риск, что при дефолте кредитор не сможет найти должника и урегулировать с ним вопрос как до суда, так и после вынесения решения, признают в НАПКА. Российскому банку придется нести затраты по обращению в компетентные органы иностранного государства для исполнения решения российского суда на территории иностранного государства, отмечает юрист White Stone Виктор Машинский. Впрочем, в портфелях профессиональных коллекторских организаций долгов нерезидентов менее 0,1%.

Полина Трифонова, Анна Занина