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Коммерсантъ FM
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Профильный комитет Госдумы рекомендовал принять законопроект о МСУ во втором чтении

Контекст

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в четверг рекомендовал принять во втором чтении новую редакцию закона о местном самоуправлении (МСУ). Палата рассмотрит его на пленарном заседании 11 декабря. Как сообщил журналистам после закрытого заседания комитета его глава, соавтор проекта Павел Крашенинников («Единая Россия»), 332 поправки были рекомендованы к принятию, 395 — к отклонению. Выносимый на второе чтение 264-страничный документ состоит из 12 глав и 93 статей.

По словам депутата, основные поправки, которые поступили к законопроекту, касались полномочий муниципалитетов. В документе предлагается закрепить «закрытый» перечень полномочий, которые не могут быть переданы на региональный уровень, а также прописать передаваемые полномочия — те, которые субъект РФ сможет забрать себе с муниципального уровня или, наоборот, отдать муниципалитету. «Принято решение создавать территориальные органы, чтобы граждане могли оперативно связываться с властью. И также было много поправок, мы их учли, что представители территориальных органов будут муниципальными служащими»,— добавил господин Крашенинников.

Кроме того, в Думу поступило много поправок по поводу сохранения двухуровневой системы, но комитет рекомендовал их к отклонению, сообщил Павел Крашенинников. Он также напомнил, что на одноуровневую систему МСУ уже перешли 20 субъектов РФ, а еще 25 готовы к переходу и осуществят его уже в следующем году. Что же касается позиции властей Татарстана, выступающих против ликвидации поселенческого уровня, то господин Крашенинников заверил, что относится к ней с пониманием, поскольку система МСУ в республике «очень отлаженная». Но именно поэтому депутаты Госдумы решили продлить переходный период до 2035 года — чтобы дать возможность регионам как следует отладить новую систему.

Ксения Веретенникова

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