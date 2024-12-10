Главные новости за 10 декабря. Сочи

Прокуратура Лазаревского района Сочи добилась обеспечения бесперебойного горячего водоснабжения и теплоснабжения для жителей двух многоквартирных домов.

Курорт «Красная Поляна» в Сочи уже открыл зимний сезон, предлагая катание на трассах в горной долине Цирк-2. Сейчас отели курорта и игорной зоны забронированы на более чем 85% для новогодних каникул.

Научная группа Университета «Сириус» работает над созданием мягких мозговых имплантов. Они помогут пациенту вернуть утраченные функции организма после травмы, не нарушая работу мозга.

Через пропускной пункт «Адлер» на российско-абхазской границе ввезли 16 тыс. тонн фруктов. Активный ввоз цитрусовых из Абхазии в РФ продолжается.

В Сочи на четверть сократились продажи элитной недвижимости. С начала 2024 года в этом сегменте заключили 130–140 сделок, что на 20–25% меньше, чем за аналогичный прошлогодний период.

Власти Сочи ищут подрядчика, который займется содержанием и эксплуатацией автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД), включая светофорные объекты. На это выделят 16 млн руб.

Россия, в первую очередь Москва и Сочи, занимает первое место среди стран, где россияне планируют инвестировать в недвижимость в 2025 году.

В новогодние праздники в Сочи развернут штаб под руководством вице-губернатора.

С 28 декабря 2024 года по 12 января 2025 аэропорт Сочи рассчитывает обслужить около 470 тыс. человек.

Коммунальные службы курорта усиливают режим работы на период новогодних и рождественских праздников.