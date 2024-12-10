Продажи элитной недвижимости в Сочи сократились на четверть

В Сочи на четверть сократились продажи элитной недвижимости. С начала 2024 года в этом сегменте заключили 130–140 сделок, что на 20–25% меньше, чем за аналогичный прошлогодний период, пишет РБК Краснодар со ссылкой на партнера и регионального директора департамента городской недвижимости NF Group Андрея Соловьева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Эксперт объяснил, что спрос сдерживают ограниченный объем предложения и высокие цены. По мнению спикера, сегмент может вновь начать пользоваться интересом после выхода на рынок новых проектов по привлекательным инвестиционным ценам. Также росту спроса могут способствовать развитие консалтинговых и брокерских услуг в регионе, развитие курортов, увеличение числа профессиональный управляющих компаний.

Господин Соловьев сообщил, что средневзвешенная стоимость на первичном рынке жилой недвижимости Сочи показала небольшой рост — 2,1 млн руб. за «квадрат», что на 4% больше, чем годом ранее. Эксперт отметил, что небольшое число проектов, которые можно отнести к элитному классу, определяют уровень цен на сочинском рынке недвижимости.

В премиум-классе 1 кв. м жилья в Сочи подорожал за год на 14% — до 1,81 млн руб. В классе делюкс цена достигла 2,76 млн руб. (+10% за год).

По предварительным оценкам эксперта, на первичном рынке элитной жилой недвижимости Сочи в 2024 году продавали около 420 лотов, это на треть больше, чем годом ранее. В частности, сразу на 42% выросло предложение в премиальном сегменте — до 330 лотов.

Вячеслав Рыжков