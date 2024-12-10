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Коммунальные службы Сочи усилят работу в новогодние праздники

Коммунальные службы Сочи усиливают режим работы на период новогодних и рождественских праздников. Об этом сообщили на совещании на базе МУП «Водоканал» Сочи под руководством директора департамента городского хозяйства Евгения Шелковникова, передает пресс-служба «Водоканала».

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Курорт готовится к приему 300 тыс. отдыхающих из разных регионов России. В настоящее время забронировано более 50% гостиничных номеров, в горном кластере эта цифра достигает 60%. В зимнем сезоне туристов примут более 500 объектов размещения, отмечают на предприятии.

«Разработан дополнительный комплекс мероприятий для бесперебойного обеспечения населения водоснабжением. Все объекты предприятия работают в штатном режиме»,— сообщил директор предприятия Денис Котиков.

Для оперативного реагирования на внештатные ситуации в праздничные дни во всех районах города организовано посменное дежурство аварийных бригад водоканала. Диспетчерская служба и колл-центр предприятия продолжат работу в круглосуточном режиме.

«Ъ-Сочи» писал, что в праздники на курорте развернут штаб под руководством вице-губернатора. Аэропорт Сочи с 28 декабря 2024 года по 12 января 2025 рассчитывает обслужить около 470 тыс. человек.

Вячеслав Рыжков

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