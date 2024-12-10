Из Абхазии в Сочи ввозят до 1 тысячи тонн мандаринов в сутки

Через пропускной пункт «Адлер» на российско-абхазской границе ввезли 16 тыс. тонн фруктов. Активный ввоз цитрусовых из Абхазии в РФ продолжается, сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

За последние сутки, отметили в управлении, через таможенный пост в Сочи ввезли около 1 тыс. тонн мандаринов. Ежедневно таможенный контроль проходит до 200 грузовых транспортных средств с сельхозпродукцией из Абхазии. С начала октября из соседней республики поставили около 16 тыс. тонн плодов, что на 60% превышает прошлогодние показатели (10 тыс. тонн). Помимо цитрусовых поставляют также фейхоа (725 тонн), хурму (210 тонн), апельсины (22 тонны), лимоны (165 тонн), орех (245 тонн). Всего из соседней республики импортировали порядка 17,5 тыс. тонн сельхозпродукции.

В таможенном управлении отмечают, что цитрусовые, как и прочие свежие или сушеные фрукты, включены в перечень подкарантинной продукции. Она проходит фитосанитарный контроль. При наличии необходимых документов и соответствии требованиям ввоза продукция проходит таможенный контроль в сжатые сроки, в приоритетном порядке.

В 2023 году в течение сезона в Россию из Абхазии ввезли около 25 тыс. тонн мандаринов. В 2024 году объемы поставок планируются не ниже уровня прошлого года.

«Ъ-Сочи» писал, что южный рынок России сохранил поставки фруктов из Абхазии. В Россельхознадзоре ранее опровергали сообщения о запрете на ввоз мандаринов из Абхазии.

Вячеслав Рыжков