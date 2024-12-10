Ученые «Сириуса» создают мягкие импланты мозга для восстановления после травм

Научная группа Университета «Сириус» работает над созданием мягких мозговых имплантов. Они помогут пациенту вернуть утраченные функции организма после травмы, не нарушая работу мозга. Разработка уникальна, подобных имплантов на рынке пока нет, сообщает пресс-служба федеральной территории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

С помощью имплантов можно стимулировать нейронные сети и считывать работу мозга. Например, восстановить путь от конечности к «центру принятия решений». Или научить имплант посылать в мозг сигналы, которые не доходят из-за повреждения нервных тканей. Таким образом функции тела или органов, которые могли быть нарушены травмой, постепенно восстанавливаются.

Мягкие импланты – это электродные матрицы. Основная и электропроводящая их часть сделана из специального силикона. Для их изготовления требуется особая 3D-печать, которая объединит мягкий полимер и электропроводящие чернила.

Технология уже подтвердила свою эффективность. Результаты экспериментов опубликованы в одном из самых авторитетных научных журналов Nature Biomedical Engineering. Следующим шагом станут клинические испытания.

Александра Каверина