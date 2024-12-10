Отели Красной Поляны забронированы на более чем 85% на новогодние праздники

Курорт «Красная Поляна» в Сочи уже открыл зимний сезон, предлагая катание на трассах в горной долине Цирк-2. Сейчас отели курорта и игорной зоны забронированы на более чем 85% для новогодних каникул, говорится в исследовании Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным туроператоров, спрос на туры на Красную Поляну на новогодний период остается на уровне прошлого года, несмотря на общее увеличение интереса к направлению на 8–10% за весь зимний сезон. Однако, как отмечает вице-президент АТОР Сергей Ромашкин, рост новогодних бронирований составил лишь 2–3%. Это связано с высокими ценами на авиабилеты, услуги и проживание, а также с неопределенностью погодных условий.

Средняя стоимость перелета из Москвы в Сочи на период с 30 декабря по 4 января составляет 35–38 тыс. руб., что сопоставимо с проживанием в отеле 3–4* на 4–5 ночей. Многие туристы выбирают поездки после новогодних праздников, когда тарифы на отели снижаются, а устойчивый снежный покров уже формируется.

Как подчеркнули представители курорта «Красная Поляна», оставшиеся свободные номера, скорее всего, будут забронированы в последние недели перед праздниками, поскольку многие туристы предпочитают планировать отпуск в последний момент.

На курорте «Роза Хутор» также ожидают высокую загрузку. Коммерческий директор «Васта Отель Менеджмент» Лусине Гуршудян отметила, что новогодние каникулы традиционно востребованы среди семей, что объясняет популярность отелей с праздничными программами, SPA, анимацией для детей и другими активностями.

«Ъ-Сочи» писал, что в горном кластере Сочи два курорта открыли зимний сезон 2024/2025 года: «Красная Поляна» и «Роза Хутор». С понедельника, 9 декабря, возобновили работу основные канатные дороги до смотровой площадки «Роза Пик» на высоте 2,3 тыс. м. Открыть горнолыжные трассы планируют 20 декабря, но при хорошей погоде.

Мария Удовик