На содержание АСУДД в Сочи направят 16 млн рублей
Власти Сочи ищут подрядчика, который займется содержанием и эксплуатацией автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД), включая светофорные объекты. На это выделят 16 млн руб., следует из данных на сайте госзакупок.
Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ
Как сказано в описании объекта закупки, подрядчик должен будет обеспечить бесперебойное функционирование всех подсистем АСУДД, заниматься диагностикой и контролем технического состояния оборудования, поддерживать оборудование в исправном состоянии, а также выполнять ряд других обязательств. Программно-вычислительные комплексы, центральное, периферийное оборудование и программное обеспечение АСУДД расположены на территории Центрального, Адлерского, Хостинского и Лазаревского районов Сочи. Это светофорные объекты, видеокамеры, пункты учета интенсивности дорожного движения, оборудование, мобильные табло переменной информации и другая техника.
Исполнителю контракта предстоит раз в декаду проводить техническое обслуживание светофорных объектов, детекторов транспорта, пунктов учета интенсивности дорожного движения. Раз в месяц подрядчик должен будет также проводить техническое обслуживание автоматической дорожной метеостанции, мобильных табло переменной информации и другого оборудования. Некоторые работы будут выполняться раз в квартал.
«На критические сбои оборудования Заказчика время реакции не должно превышать 30 минут со времени отказа функционала (к работам по устранению критических сбоев относится диагностика, в рамках которой составляется диагностическая карта сбоя сетевого сервиса, в которой указывается максимальное время устранения неисправностей (срок устранения неисправностей, не связанного с выходом из строя физических компонентов оборудования, не может превышать одного часа с момента поступления заявки)»,— говорится в карточке закупки касательно времени реагирования на устранение неисправностей в системе.
Закупку разместили 9 декабря. Окончание подачи заявок — 25 декабря.