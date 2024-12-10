На содержание АСУДД в Сочи направят 16 млн рублей

Власти Сочи ищут подрядчика, который займется содержанием и эксплуатацией автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД), включая светофорные объекты. На это выделят 16 млн руб., следует из данных на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Как сказано в описании объекта закупки, подрядчик должен будет обеспечить бесперебойное функционирование всех подсистем АСУДД, заниматься диагностикой и контролем технического состояния оборудования, поддерживать оборудование в исправном состоянии, а также выполнять ряд других обязательств. Программно-вычислительные комплексы, центральное, периферийное оборудование и программное обеспечение АСУДД расположены на территории Центрального, Адлерского, Хостинского и Лазаревского районов Сочи. Это светофорные объекты, видеокамеры, пункты учета интенсивности дорожного движения, оборудование, мобильные табло переменной информации и другая техника.

Исполнителю контракта предстоит раз в декаду проводить техническое обслуживание светофорных объектов, детекторов транспорта, пунктов учета интенсивности дорожного движения. Раз в месяц подрядчик должен будет также проводить техническое обслуживание автоматической дорожной метеостанции, мобильных табло переменной информации и другого оборудования. Некоторые работы будут выполняться раз в квартал.

«На критические сбои оборудования Заказчика время реакции не должно превышать 30 минут со времени отказа функционала (к работам по устранению критических сбоев относится диагностика, в рамках которой составляется диагностическая карта сбоя сетевого сервиса, в которой указывается максимальное время устранения неисправностей (срок устранения неисправностей, не связанного с выходом из строя физических компонентов оборудования, не может превышать одного часа с момента поступления заявки)»,— говорится в карточке закупки касательно времени реагирования на устранение неисправностей в системе.

Закупку разместили 9 декабря. Окончание подачи заявок — 25 декабря.

Вячеслав Рыжков