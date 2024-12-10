В новогодний период аэропорт Сочи планирует обслужить около 470 тысяч человек

В период новогодних праздников – с 28 декабря 2024 года по 12 января 2025 – аэропорт Сочи рассчитывает обслужить около 470 тыс. человек. Это на 5% меньше, чем годом ранее (500 тыс. пассажиров), сообщили «Ъ-Сочи» в пресс-службе воздушной гавани.

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В аэропорту уменьшение пассажиропотока объяснили снижением провозных емкостей авиакомпаниями на внутренних направлениях в Санкт-Петербург, Москву (Домодедово), Иркутск и другие города. Полеты в период новогодних праздников 2024/2025 года планируются по 71 направлению. Для бесперебойной работы увеличат количество сотрудников.

В пресс-службе администрации Краснодарского края сообщили, что для перераспределения потоков на сочинском участке будут задействованы 79 рейсов пригородных поездов. На станциях «Сочи», «Адлер», «Роза Хутор», «Имеретинский курорт» откроют дополнительные кассы.

Также, ожидают краевые власти, значительная нагрузка ляжет также на трассы регионального значения в Сочи. Для оперативного реагирования в случае ухудшения погодных условий дорожные службы курорта будут дежурить круглосуточно. Организуют дежурство мобильных постов ДПС, водителей будут информировать о ситуации на дорогах через специальные табло.

Принимать гостей в Сочи готовы 170 средств размещения. Также для отдыхающих работают 60 оборудованных «зимних пляжей».

«Ъ-Сочи» писал, что в праздники на курорте развернут штаб под руководством вице-губернатора. В целом Кубань ожидает около 500 тыс. человек в новогодние каникулы. Традиционно основной поток отдыхающих, как отмечал губернатор, примет Сочи.

Вячеслав Рыжков