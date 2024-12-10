В новогодние праздники в Сочи развернут штаб под руководством вице-губернатора

В зимние каникулы Краснодарский край по прогнозам приедут около 500 тыс. человек. Традиционно основной поток отдыхающих примет Сочи, заявил в своем Telegram-канале губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Норов, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Норов, Коммерсантъ

«В зимние каникулы ожидаем, что на отдых в Краснодарский край приедут около полумиллиона человек. А в целом за зимний сезон планируем принять более 3 млн гостей. Традиционно основной поток отдыхающих примет Сочи. Там 30 декабря развернем штаб, который будет работать в течение новогодних праздников. Возглавит его мой заместитель Александр Руппель», – рассказал глава региона.

Власти края 10 декабря обсудили обеспечение безопасности жителей и гостей Кубани в праздники. По словам губернатора, в ближайшее время все специальные и экстренные службы перейдут на усиленный режим работы. Казаки будут патрулировать общественные места, вокзалы и другие объекты. Отдельно Вениамин Кондратьев отметил, что бесперебойно должны работать коммунальные службы. Главам районов поручили сформировать дополнительные аварийные бригады.

Вячеслав Рыжков