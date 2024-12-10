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Сочи вошел в рейтинг лучших городов для покупки недвижимости в 2025 году

Россия, в первую очередь Москва и Сочи, занимает первое место среди стран, где россияне планируют инвестировать в недвижимость в 2025 году. Как сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на рейтинг экспертов экосистемы Kalinka, доходность от вложений в ликвидные высокобюджетные проекты в этих городах может достигать 20%. Также перспективными российскими регионами стали Алтай и Крым, хотя развитие последнего зависит от политической ситуации, уточняют специалисты.

Фото: Пресс-служба федерального девелопера «Неометрия»

Фото: Пресс-служба федерального девелопера «Неометрия»

На втором месте оказался Таиланд, который обошел ОАЭ по количеству запросов на покупку недвижимости. В 2024 году Таиланд занял около 16% всех заявок, и эксперты прогнозируют дальнейший рост спроса. Доходность от вложений в недвижимость в стране оценивается в 15% годовых, а сдача в аренду может приносить до 60% дохода за год. Спрос обусловлен возможностью перевода средств, улучшением инфраструктуры и ростом туристического потока.

Индонезия, а именно остров Бали, занимает третье место среди популярных направлений. Доходность от перепродажи недвижимости там достигает 40%, а сдача в аренду приносит 12–15% годовых. Высокий рост туристического потока и почти полная заселяемость арендных объектов делают это направление особенно привлекательным.

ОАЭ продолжает оставаться в списке востребованных направлений, несмотря на снижение интереса со стороны российских покупателей. В 2024 году россияне сместились с первых мест в рейтинге иностранных инвесторов примерно на девятую позицию из-за сложностей с переводами средств. Однако доходность в успешных проектах Дубая достигает 15% годовых, а рынок продолжает расти из-за запуска новых высококлассных объектов.

Среди «тихих гаваней» для инвестиций выделяется Саудовская Аравия. Уникальные условия для иностранных инвесторов, в том числе резидентство и высокая доходность на ранних этапах проектов (до 35%), делают это направление перспективным. Из-за предстоящих событий, таких как Азиатские зимние игры 2029 и EXPO 2030, эксперты прогнозируют пиковые значения для инвестиций.

«Ъ-Сочи» писал, что по итогам октября 2024 года средняя цена «квадрата» на первичном рынке недвижимости курорта составила 560 тыс. руб., в том числе сегменты бизнес- и премиум-класса. Это на 13% превышает аналогичный показатель за октябрь прошлого года. Около 25% всех сделок в этом месяце заключали жители Москвы.

Мария Удовик

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