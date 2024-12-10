Прокуратура Сочи помогла жителям многоэтажек вернуть отопление и горячую воду

Прокуратура Лазаревского района Сочи добилась обеспечения бесперебойного горячего водоснабжения и теплоснабжения для жителей двух многоквартирных домов. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В ходе проверки соблюдения законодательства в сфере ЖКХ прокуратура Лазаревского района курорта выявила, что жители многоквартирных домов №64Б/2 и №64Б/2 на улице Калараша сталкивались с проблемами в получении коммунальных услуг. Эти дома обслуживаются котельной, принадлежащей ООО «Дукат», однако компания не обращалась за установлением тарифов на тепловую энергию и горячее водоснабжение в Департамент государственного регулирования тарифов Краснодарского края.

Из-за отсутствия тарифов жители не получали счета за услуги, а финансовые затруднения ООО «Дукат» приводили к неоднократным отключениям горячего водоснабжения и отопления.

Для разрешения ситуации прокуратура подала иск в Лазаревский районный суд с требованием обязать ООО «Дукат» получить необходимые тарифы или передать котельную другой теплоснабжающей организации. Суд удовлетворил исковые требования, и здание котельной передали в собственность ООО «ТеплоЭнергоКом», которое уже подало заявление на установление тарифов.

В результате принятых мер нарушения устранили, и жители многоквартирных домов теперь получают коммунальные услуги круглосуточно и без перебоев.

«Ъ-Сочи» писал, что сочинская транспортная прокуратура провела проверку, в ходе которой удалось обнаружить серьезные нарушения, касающиеся безопасности воздушного движения. Многоквартирные дома, находящиеся в непосредственной близости от взлетно-посадочной полосы аэропорта, не были оснащены требуемым световым ограждением, что ставит под угрозу безопасность полетов.