Главные новости к утру 10 декабря

Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по крупнейшим авиабазам Сирии, поразив десятки истребителей и вертолетов, сообщил телеканал «Аль-Арабия». По утверждению египетского канала «Аль-Кахира аль-Ихбария», на севере Дамаска 15 ракетами разрушены здания НИИ. Израильское радио «Галей ЦАХАЛ» заявляло, что истребители атаковали порядка 250 военных целей.

Постпред России при ООН Василий Небензя сообщил, что Совет Безопасности организации «более-менее един» в вопросе сохранения территориальной целостности Сирии. Он признался, что страны «были застигнуты врасплох» в связи с событиями в арабской республике.

Сооснователь ООО «Эм-джи русланд» (бренд бытовой техники Kuppersberg) Заза Горгиджанов сообщил «Ъ» о продаже своих 50% компании второму инвестору — Андижану Моисееву, который теперь консолидировал 95% компании.

США в случае расширения призыва на Украине за счет мобилизации мужчин от 18 до 25 лет готовы обучить и вооружить их, заявил представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.

Как следует из предоставленных «Ъ» данных сервисов «Т-Касса» и T-Data (входят в Т-Банк), средний чек в сегменте доставки продтоваров в октябре увеличился на 11% год к году, а оборот всего рынка — на 27%. По итогам года выручка операторов e-grocery составит 1,28 трлн руб., что на 39% больше прошлогоднего показателя.

Правкомиссия по законопроектной деятельности поддержала инициативу МВД, которая предоставляет следователям и дознавателям право на десять дней замораживать банковские счета граждан без решения суда.

Как стало известно «Ъ», Минэкономики и участники рынка обсудят предложение ФАС о предельных ценах на услуги отелей в период крупных международных мероприятий. При расчете предлагается учитывать среднюю стоимость услуг, площадь номера, а также установленный правительством спецкоэффициент.

В Китае производители начали ограничивать экспорт в США и страны ЕС компонентов, необходимых для производства беспилотников, сообщил Bloomberg. Меры последовали вскоре после обещания избранного американского президента Дональда Трампа ввести пошлины на весь импорт из КНР.

Новый инвестор аэропорта Пулково Orbit Aviation на 99,9% контролируется компанией Galaxy Aviation, которая принадлежит государственному фонду Омана Saturn, узнал «Ъ» из бизнес-реестра страны.

О важнейших событиях предстоящего дня — в анонсах «Ъ».