Небензя: в Совбезе ООН поддержали сохранение территориальной целостности Сирии

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что члены Совета Безопасности (СБ) всемирной организации «более-менее едины» в вопросе сохранения территориальной целостности Сирии. Он признался, что страны «были застигнуты врасплох» в связи с событиями в арабской республике. Ранее постпред Сирии при ООН Кусей ад-Дахак призвал организацию не позволить Израилю воспользоваться ситуацией и оккупировать часть территории страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя

Фото: Brendan McDermid, Reuters Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя

Фото: Brendan McDermid, Reuters

Прошедшие накануне, 9 декабря, закрытые консультации СБ по Сирии господин Небензя охарактеризовал как позитивные. Экстренная встреча состоялась по инициативе России. В разговоре с журналистами по итогам заседания дипломат заявил, что в Совете Безопасности обсуждали, в частности, необходимость выработки согласованного решения в контексте сложившейся ситуации. Постпред допустил, что соответствующий документ может быть опубликован в ближайшие дни.

27 ноября вооруженные оппозиционные формирования Сирии начали наступление на правительственные силы в провинциях Алеппо и Идлиб. К 7 декабря они захватили несколько крупных городов, включая Алеппо, Дейр-эз-Зор, Деръа, Хаму и Хомс. 8 декабря подразделения армии Сирии покинули Дамаск после входа оппозиционных сил в город. Башар Асад покинул пост президента и страну. Активизировались также израильские бомбардировки сирийской территории. 9 декабря армия Израиля впервые выдвинулась за пределы буферной зоны на границе с Сирией вне Голанских высот.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Смотрите в следующих Сириях».