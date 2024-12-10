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Коммерсантъ FM
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Небензя: в Совбезе ООН поддержали сохранение территориальной целостности Сирии

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что члены Совета Безопасности (СБ) всемирной организации «более-менее едины» в вопросе сохранения территориальной целостности Сирии. Он признался, что страны «были застигнуты врасплох» в связи с событиями в арабской республике. Ранее постпред Сирии при ООН Кусей ад-Дахак призвал организацию не позволить Израилю воспользоваться ситуацией и оккупировать часть территории страны.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя

Фото: Brendan McDermid, Reuters

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя

Фото: Brendan McDermid, Reuters

Прошедшие накануне, 9 декабря, закрытые консультации СБ по Сирии господин Небензя охарактеризовал как позитивные. Экстренная встреча состоялась по инициативе России. В разговоре с журналистами по итогам заседания дипломат заявил, что в Совете Безопасности обсуждали, в частности, необходимость выработки согласованного решения в контексте сложившейся ситуации. Постпред допустил, что соответствующий документ может быть опубликован в ближайшие дни.

27 ноября вооруженные оппозиционные формирования Сирии начали наступление на правительственные силы в провинциях Алеппо и Идлиб. К 7 декабря они захватили несколько крупных городов, включая Алеппо, Дейр-эз-Зор, Деръа, Хаму и Хомс. 8 декабря подразделения армии Сирии покинули Дамаск после входа оппозиционных сил в город. Башар Асад покинул пост президента и страну. Активизировались также израильские бомбардировки сирийской территории. 9 декабря армия Израиля впервые выдвинулась за пределы буферной зоны на границе с Сирией вне Голанских высот.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Смотрите в следующих Сириях».

Фотогалерея

Дамаск под контролем исламистов

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Сломанный бюст бывшего президента Сирии Хафеза Асада в Дамаске

Сломанный бюст бывшего президента Сирии Хафеза Асада в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Последствия боев в окрестностях Хамы

Последствия боев в окрестностях Хамы

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Боевики в военном аэропорту Хамы

Боевики в военном аэропорту Хамы

Фото: Mahmoud Hasano / Reuters

Поврежденный портрет президента Сирии Башара Асада в городе Камышлы

Поврежденный портрет президента Сирии Башара Асада в городе Камышлы

Фото: Orhan Qereman / Reuters

Боевики снимают сирийский флаг с административного здания в Саламии

Боевики снимают сирийский флаг с административного здания в Саламии

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Сирийцы празднуют прибытие боевиков в Дамаск

Сирийцы празднуют прибытие боевиков в Дамаск

Фото: Omar Sanadiki / AP

Горящее здание военного суда в Дамаске

Горящее здание военного суда в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Вооруженные сторонники оппозиции празднуют победу в Дамаске

Вооруженные сторонники оппозиции празднуют победу в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Разоруженные бойцы правительственной армии Сирии

Разоруженные бойцы правительственной армии Сирии

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Боевики в Дамаске

Боевики в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Боевики с флагом сирийской оппозиции в Хомсе

Боевики с флагом сирийской оппозиции в Хомсе

Фото: Mahmoud Hasano / Reuters

Селфи на фоне президентского дворца в Дамаске

Селфи на фоне президентского дворца в Дамаске

Фото: Omar Sanadiki / AP

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Сломанный бюст бывшего президента Сирии Хафеза Асада в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Последствия боев в окрестностях Хамы

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Боевики в военном аэропорту Хамы

Фото: Mahmoud Hasano / Reuters

Поврежденный портрет президента Сирии Башара Асада в городе Камышлы

Фото: Orhan Qereman / Reuters

Боевики снимают сирийский флаг с административного здания в Саламии

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Сирийцы празднуют прибытие боевиков в Дамаск

Фото: Omar Sanadiki / AP

Горящее здание военного суда в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Вооруженные сторонники оппозиции празднуют победу в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Разоруженные бойцы правительственной армии Сирии

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Боевики в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Боевики с флагом сирийской оппозиции в Хомсе

Фото: Mahmoud Hasano / Reuters

Селфи на фоне президентского дворца в Дамаске

Фото: Omar Sanadiki / AP

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