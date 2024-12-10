Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Главные анонсы 10 декабря

Президент России Владимир Путин в режиме видеосвязи проведет ежегодное заседание Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека.

Госдума соберется на пленарное заседание.

Хорошевский суд Москвы проведет предварительное заседание по иску пострадавшего во время террористического акта в «Крокус сити холле» к компании, которая организовала там концерт. Истец считает, что нарушены его права потребителя, поскольку организатор концерта не обеспечил должный уровень охраны мероприятия, в связи с чем просит суд взыскать с ответчика 1 млн руб. в качестве компенсации морального вреда.

Курский областной суд проведет заседание по делу в отношении гражданина Новой Зеландии Джордана ОБрайена, обвиняемого по статье об участии наемника в вооруженном конфликте.

Останкинский суд Москвы проведет предварительное слушание по уголовному делу о фейках о ВС РФ в отношении украинской журналистки Янины Соколовской.

Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде рассмотрит апелляцию на приговор жителю Казани Радику Тагирову, который получил пожизненный срок за убийство 31 пенсионерки.

В Иерусалиме окружной суд, как ожидается, приступит к слушанию по делу премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху, в ходе которых политик должен дать показания по делам о злоупотреблениях.

В Вашингтоне состоится заседание Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США.

Резервный банк Австралии объявит уровень процентных ставок на ближайшее время.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...