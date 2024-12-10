Главные анонсы 10 декабря

Президент России Владимир Путин в режиме видеосвязи проведет ежегодное заседание Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека.

Госдума соберется на пленарное заседание.

Хорошевский суд Москвы проведет предварительное заседание по иску пострадавшего во время террористического акта в «Крокус сити холле» к компании, которая организовала там концерт. Истец считает, что нарушены его права потребителя, поскольку организатор концерта не обеспечил должный уровень охраны мероприятия, в связи с чем просит суд взыскать с ответчика 1 млн руб. в качестве компенсации морального вреда.

Курский областной суд проведет заседание по делу в отношении гражданина Новой Зеландии Джордана ОБрайена, обвиняемого по статье об участии наемника в вооруженном конфликте.

Останкинский суд Москвы проведет предварительное слушание по уголовному делу о фейках о ВС РФ в отношении украинской журналистки Янины Соколовской.

Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде рассмотрит апелляцию на приговор жителю Казани Радику Тагирову, который получил пожизненный срок за убийство 31 пенсионерки.

В Иерусалиме окружной суд, как ожидается, приступит к слушанию по делу премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху, в ходе которых политик должен дать показания по делам о злоупотреблениях.

В Вашингтоне состоится заседание Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США.

Резервный банк Австралии объявит уровень процентных ставок на ближайшее время.