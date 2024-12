Bloomberg: Китай ограничивает экспорт компонентов для беспилотников в США и ЕС

Китайские производители начали ограничивать экспорт за рубеж ключевых компонентов, необходимых для производства беспилотников. Об этом говорится в материале Bloomberg. Меры последовали вскоре после обещания избранного президента США Дональда Трампа обложить 10-процентными пошлинами весь импорт из КНР. Отмечается, что решение Пекина может отразиться на обороноспособности Украины.

Ограничения затрагивают как американские, так и европейские компании, которые получают двигатели, аккумуляторы и полетные контроллеры от китайских поставщиков. Некоторые из них уже прекратили экспорт или ограничили объемы поставок.

Западные чиновники считают эти меры «прелюдией» к более широким ограничениям, которые могут быть введены в 2025 году. Ожидается, что Пекин расширит контроль за экспортом деталей дронов, включая лицензирование и требования к информированию правительства о планах поставок.

В июле 2023 года Китай ужесточил контроль над экспортом беспилотников и их компонентов на Украину. Поставки сократились из-за новых ограничений, сообщали американская The New York Times и британская Financial Times. Министерство коммерции Китая объясняло эти меры необходимостью защиты национальной безопасности.