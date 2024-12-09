Главные новости за 9 декабря. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Сотрудники ГАИ прервали шумную вечеринку стритрейсеров на Крестовском острове, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. В ходе рейда правоохранители проверили более 50 машин и составили несколько десятков административных протоколов.

В Петербурге за 2024 год введут порядка 3 млн квадратных метров жилой недвижимости. Это на 4% меньше прошлогоднего результата, который составил чуть больше 3,1 млн «квадратов». Об этом сообщают сервисы «Пульс продажи новостроек» и «Яндекс.Недвижимость».

Реализацию проекта строительства разводного моста через Неву — Большого Смоленского моста — намерены завершить на год раньше. О корректировке сроков работы над переправой сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко. Чиновник проверил ход возведения моста 9 декабря.

Смольный осуществил приватизацию ГУП «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга». Из унитарного предприятия ТЭК переходит в акционерное общество. На распоряжение на сайте городского комитета имущественных отношений (КИО) обратил внимание «Деловой Петербург».

В Законодательном собрании Санкт-Петербурга подготовили проект обращения к Федеральному агентству по техническому регулированию и метрологии о дополнительных ограничениях продажи электронных сигарет и вейпов с просьбой сделать упаковку устройств менее яркой. Депутат городского парламента от фракции «Единая Россия» Антон Соловьев разработал соответствующую инициативу.

Правительство Ленинградской области не будет выделять средства из бюджета на запуск салютов на Новый год. Об отказе от пиротехники и развлекательных программ сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. Глава области заявил, что администрация больше уделит внимания детям — дополнительное финансирование получат детские елки, утренники и новогодние театральные представления.

Ленинградская область заняла шестое место в топе самых высокооплачиваемых регионов России. Об этом сообщает сервис Авито Работа, аналитики которого исследовали рынок труда в период с января по ноябрь 2024 года. Первое место в рейтинге занял Ямало-Ненецкий автономный округ, там работодатели предлагали соискателям в среднем 106,4 тыс. рублей за полный рабочий день.

Сотрудники полиции задержали двух мужчин по подозрению в производстве запрещенных веществ. Нарколабораторию развернули в частном доме в Ломоносовском районе. Правоохранители выяснили, что незаконная деятельность велась с декабря 2023 года. Во время обыска полиция изъяла два свертка с порошками-прекурсорами общей массой 994,8 грамма, небольшой сверток с порошкообразным веществом и сверток с растительным веществом.

Начальник сектора механизации службы пути Октябрьской дирекции инфраструктуры ОАО «РЖД» стал фигурантом уголовного дела по статье о получении взятки в особо крупном размере. Как сообщили в пресс-службе Западного МСУТ СК России, коррупционное преступление выявлено после расследования столкновения поезда и автобуса в Ярославской области.

Депутат Государственной думы от фракции «Единая Россия» Сергей Боярский возглавит комитет парламента по информационной политике. О вероятном назначении его на этот пост пишет «Ъ» со ссылкой на осведомленных источников. Господин Боярский рассматривается как основной кандидат на это место после назначения Александра Хинштейна временно исполняющим обязанности губернатора Курской области.

Здание на Невском, 62, в котором временно разместился Дом Радио под руководством Теодора Курентзиса, ищет нового собственника. Объект, в состав которого входят постройка и участок, выставили на продажу, пишет «Фонтанка».

Почти 3 млрд рублей недосчитался федеральный бюджет из–за нелегального оборота табака в Петербурге и Ленобласти. Общий ущерб российской казны по итогам первого полугодия 2024 года превысил 50 млрд рублей.