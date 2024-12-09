Петербургское ГУП «ТЭК» переходит в акционерное общество

Смольный осуществил приватизацию ГУП «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга». Из унитарного предприятия ТЭК переходит в акционерное общество. На распоряжение на сайте городского комитета имущественных отношений (КИО) обратил внимание «Деловой Петербург».

Приватизация ГУП «ТЭК СПб» готовилась в течение нескольких лет. Реорганизовать все действующие ГУПы к концу текущего года предписывает федеральное законодательство. Ожидалось, что ТЭК станет акционерным обществом еще в 2021 году, затем — в 2022-м, после — в 2023-м. Тем не менее произошло это только сейчас.

Юридическое лицо находится в процессе реорганизации. Новое АО с уставным капиталом в 97,6 млрд руб. состоит из 97,6 млн обыкновенных акций номинальной стоимостью в 1 тыс. рублей каждая. Все акции принадлежат городу в лице КИО.

На данный момент ТЭК обеспечивает почти половину рынка тепловой энергии в Санкт-Петербурге. Новоиспеченное АО обслуживает около 2 млн горожан — такими данными делились представители организации год назад во время обсуждения программы приватизации.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что «ТЭК СПб» обязали заплатить 1,7 млн рублей за загрязнение ручья в Металлострое.

Дарья Астанина