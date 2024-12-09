Ввод жилья в Петербурге по итогам 2024 года снизится на 4%

В Петербурге за 2024 год введут порядка 3 млн квадратных метров жилой недвижимости. Это на 4% меньше прошлогоднего результата, который составил чуть больше 3,1 млн «квадратов». Об этом сообщают сервисы «Пульс продажи новостроек» и «Яндекс.Недвижимость».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Специалисты считают, что объемы жилищного строительства в мегаполисах остаются на высоких уровнях предыдущих лет. Всего в городах-миллионниках по итогам года введут более 19,5 млн квадратных метров жилья. Петербург занимает в этом списке второе место, уступая Москве. В столице в текущем году введут 6,6 млн м2. Тройку замыкает Краснодар с результатом 2,2 млн «квадратов».

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в ноябре девелоперы Петербурга ввели в эксплуатацию 162,8 тыс. кв. м жилья, на 70 тыс. меньше, чем годом ранее. Застройщики называют это естественным ответом рынка на снижение спроса и доступности кредитных средств и прогнозируют, что в этом году не будет традиционного предновогоднего всплеска продаж.

Андрей Маркелов