Сергей Боярский займет место главы комитета ГД после Хинштейна
Депутат Государственной думы от фракции «Единая Россия» Сергей Боярский возглавит комитет парламента по информационной политике. О вероятном назначении его на этот пост пишет «Ъ» со ссылкой на осведомленных источников.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Господин Боярский рассматривается как основной кандидат на это место после назначения Александра Хинштейна временно исполняющим обязанности губернатора Курской области. Он занимал пост главы комитета с января 2020 года.
Сергей Боярский прежде возглавлял отделение «ЕР» в Санкт-Петербурге. Его сменил спикер Законодательного собрания Александр Бельский. Депутат Госдумы впервые был избран в парламент РФ в 2016 году, в 2021 году он снова вошел в состав законодательного органа.