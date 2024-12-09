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Сергей Боярский займет место главы комитета ГД после Хинштейна

Депутат Государственной думы от фракции «Единая Россия» Сергей Боярский возглавит комитет парламента по информационной политике. О вероятном назначении его на этот пост пишет «Ъ» со ссылкой на осведомленных источников.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Господин Боярский рассматривается как основной кандидат на это место после назначения Александра Хинштейна временно исполняющим обязанности губернатора Курской области. Он занимал пост главы комитета с января 2020 года.

Сергей Боярский прежде возглавлял отделение «ЕР» в Санкт-Петербурге. Его сменил спикер Законодательного собрания Александр Бельский. Депутат Госдумы впервые был избран в парламент РФ в 2016 году, в 2021 году он снова вошел в состав законодательного органа.

Татьяна Титаева

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