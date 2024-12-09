Здание Петербургско-Азовского коммерческого банка выставили на продажу

Здание на Невском, 62, в котором временно разместился Дом Радио под руководством Теодора Курентзиса, ищет нового собственника. Объект, в состав которого входят постройка и участок, выставили на продажу, пишет «Фонтанка».

Стоимость лота оценивается более чем в 1,5 млрд рублей. Здание общей площадью около 4 тыс. кв. м было построено в конце позапрошлого столетия для Санкт-Петербургско-Азовского коммерческого банка. Под таким наименованием памятник сегодня числится в перечне объектов культурного наследия.

До Дома Радио в здании располагались банк и магазин одежды крупного западного бренда. Согласно последним данным, здание пока не продано.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что «Дом.РФ» объявил аукцион по продаже исторического комплекса бывшего СИЗО «Кресты» в Санкт-Петербурге с начальной ценой 1,052 млрд рублей.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ-СПб» «На тюрьме не ставят крест».

Дарья Астанина