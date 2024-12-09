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Руководитель сектора РЖД в Петербурге подозревается в получении крупной взятки

Начальник сектора механизации службы пути Октябрьской дирекции инфраструктуры ОАО «РЖД» стал фигурантом уголовного дела по статье о получении взятки в особо крупном размере. Как сообщили в пресс-службе Западного МСУТ СК России, коррупционное преступление выявлено после расследования столкновения поезда и автобуса в Ярославской области.

Тогда в результате аварии погибли семь человек. Еще одним фигурантом дела о взятке стал исполняющий обязанности начальник сектора механизации Октябрьской дирекции по энергообеспечению ОАО «РЖД».

По версии следствия, с июня 2028 года по июнь 2020 года руководитель сектора получил от директора компании взятку в виде автомобиля, стоимость которого превысила 2,6 млн рублей. Второму фигуранту с января 2020 года по декабрь 2023 года передали 1,25 млн рублей. За эти деньги сотрудники оказывали организации покровительство при исполнении обязательств по контрактам на выполнение работ по ремонту дорожно-строительной техники, подписание актов выполненных работ, на основании которых производились оплаты. В отношении руководителя компании также возбудили уголовное дело по двум эпизодами дачи взятки.

Сотрудники изъяли ранее упомянутый автомобиль в качестве вещественного доказательства. Фигурант прежде пытался избавиться от него, чтобы скрыть следы преступления.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что ветврачу из Петербурга дали три года условно за получение взяток.

Татьяна Титаева

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