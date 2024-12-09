Ленобласть отказалась от салютов на Новый год в пользу детских мероприятий

Правительство Ленинградской области не будет выделять средства из бюджета на запуск салютов на Новый год. Об отказе от пиротехники и развлекательных программ сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Глава области заявил, что администрация больше уделит внимания детям — дополнительное финансирование получат детские елки, утренники и новогодние театральные представления.

«По украшению городов и поселений рекомендовал главам подойти к решению с умом: без излишеств, но праздничная подсветка должна быть»,— написал господин Дрозденко.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге еще не решили, будет ли дан праздничный салют или нет.

Татьяна Титаева