Ленобласть вошла в топ-10 регионов России по уровню предлагаемых зарплат

Ленинградская область заняла шестое место в топе самых высокооплачиваемых регионов России. Об этом сообщает сервис Авито Работа, аналитики которого исследовали рынок труда в период с января по ноябрь 2024 года.

Первое место в рейтинге занял Ямало-Ненецкий автономный округ, там работодатели предлагали соискателям в среднем 106,4 тыс. рублей за полный рабочий день.

Следом расположилось Подмосковье, где работнику готовы платить 92,5 тыс. рублей при условии полной занятости. При этом прирост средней зарплаты в столичном регионе составил 15% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Что касается Ленобласти, то за последние 11 месяцев зарплаты в регионе выросли на 18%. Местные работодатели готовы предложить потенциальному работнику 84,7 тыс. рублей.

По словам директора по развитию Авито Работы Романа Губанова, на сегодняшний день проблема дефицита кадров затрагивает всю страну. Одним из инструментов борьбы с нехваткой сотрудников становится расширение границ найма.

Работодатели привлекают кандидатов из соседних областей не только высокими зарплатами, но и дополнительными бонусами. В частности, они готовы оплатить переезд, съем жилья, проезд и прочие услуги.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что спрос на курьеров в Петербурге в ноябре вырос на 64% по сравнению с октябрем. За последний месяц осени на платформе разместили почти 3 тыс. новых вакансий. В декабре аналитики ожидают еще большего роста.

Андрей Маркелов