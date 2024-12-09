Нелегальный оборот табака в Петербурге нанес ущерб казне в размере 3 млрд рублей

Почти 3 млрд рублей недосчитался федеральный бюджет из–за нелегального оборота табака в Петербурге и Ленобласти. Общий ущерб российской казны по итогам первого полугодия 2024 года превысил 50 млрд рублей.

По словам директора АНО «Национальный научный центр компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции» (ННЦК) Ирины Бушиной, по итогам года государство может недополучить уже более 100 млрд рублей.

Северо-Запад стал лидером по причиненному ущербу. Регион показал подъем с 11,9 до 14,1%. В частности, Ленобласть занимает лидирующие позиции по количеству выявленных нарушений в торговых точках, а также по количеству выявленных точек продаж, не передающих сведения в ГИС МТ.

В ходе исследования контрафактного рынка, которое затронуло около 1,1 тыс. населенных пунктов, выяснилось, что лидерами по доле незаконного оборота табака стали города-миллионники — 12,5%.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Красносельский районный суд огласил приговор в отношении предпринимателя Шамиля Гыстарова, который продавал алкоголь и табак без лицензии в магазине на улице Адмирала Трибуца. В период с октября по декабрь 2023 года бизнесмен закупил три коробки с сигаретами и 40 коробок со спиртными напитками без акцизных марок.

Андрей Маркелов