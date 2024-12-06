Сбербанк дал прогнозы на 2025 год

Жесткая денежно-кредитная политика в 2025 году станет колоссальным вызовом для российского банковского сектора, считает глава Сбербанка (MOEX: SBER) Герман Греф. Он ожидает, что Центробанк (ЦБ) начет снижение ключевой ставки не ранее второй половины года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Герман Греф

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Герман Греф

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Каким мы видим 25-й год? Конечно же, это жесткая денежно-кредитная политика — и это будет колоссальным вызовом для бизнеса и банковского сектора. Тем не менее мы знаем, что российская экономика за последние годы неоднократно доказывала уникальную способность к адаптации»,— сказал господин Греф на Дне инвестора (цитата по «РИА Новости»).

По прогнозу банка, в следующим году инфляция будет на уровне 6–7%. Рост ВВП России ожидается примерно на 1,3%, добавил господин Греф. «Начало цикла снижения ключевой ставки мы ожидаем не ранее второй половины 2025 года»,— добавил глава «Сбера».

На 2025 год банк прогнозирует рентабельность капитала выше 22% и достаточность капитала на уровне 13,3%. «Сбер» сохраняет планы по выплате дивидендов за 2024 год на уровне 50% от прибыли, уточнил Герман Греф. Он отметил, что банк готов корректировать свою стратегию под меняющиеся обстоятельства.

Минэкономики прогнозирует в 2025 году инфляцию на уровне 4,5% и рост ВВП на уровне 2,5%. ЦБ ожидает инфляцию в 4,5–5%, а также роста ВВП на 0,5–1,5%.

25 октября ЦБ повысил ключевую ставку на 200 базисных пунктов, до рекордных 21% годовых. На этом фоне в середине ноября «Сбер» поднял ставки по рыночным кредитам на жилье выше 28%. Они выросли на 3,5 процентных пункта — и для первичного, и для вторичного сектора. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что регулятор в 2025 году перейдет к снижению ключевой ставки, если не будет дополнительных шоков. По ее мнению, добиться темпов роста цен в пределах 4% можно будет только в 2026 году.

О политике регулятора — в материале «Ъ» «Трое против инфляции».