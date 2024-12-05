Казань и Минск стали городами-побратимами. Соглашение об установлении побратимских отношений подписали мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин и председатель исполнительного комитета столицы Белоруссии Владимир Кухарев. Стороны собираются обмениваться опытом в областях экономики, городского планирования и т. д.

Новым начальником отдела МВД России по Бугульминскому району стал подполковник полиции Ленар Салемгараев. До нового назначения он возглавлял отдел МВД по Ютазинскому району. Ленара Салемгараева представил заместитель министра внутренних дел Республики Татарстан Фяргат Мухаметзянов.

В автобусах Казани на маршрутах № 72 и 75 ввели бескондукторную систему оплаты. В некоторых средствах транспорта еще работают кондукторы. Они объясняют пассажирам, как оплатить проезд через электронные устройства.

В России решили сократить выпуск двигателей для Ту-214, МС-21 и SSJ-100 из-за сложного процесса импортозамещения. Создание двигателей сократится с 192 до 128 в 2025–2026 годах. Для Ту-214 нужно заменить 13% зарубежных деталей.

В Татарстане жителя Рыбно-Слободского района обвинили в хищении гранта на общую сумму 28 млн руб. Средства были выделены на создание молочной фермы. По версии следствия, мужчина отдал животных неизвестному на убой, продал приобретенную сельскохозяйственную технику и потратил денежные средства на личные нужды.

В Татарстане выделят 338,5 млн руб. на капремонт школ, детских садов, двух спортивных школ, детского центра, театра кукол и сельского дома культуры. Больше всего денежных средств направят на ремонтные работы в Набережночелнинском государственном театре кукол (50,3 млн руб.) и в спортивной школе «Сабантуй» Сабинского района (49,4 млн руб.).

Татарстан занял 2-е место среди регионов России с самым высоким ростом цен на бензин за прошлую неделю. Цена топлива в республике в среднем увеличилась на 1,1%.

В Чувашии возбудили уголовное дело после отравления 9 школьников в Аликовском районе. Двух детей госпитализировали. Еще семь несовершеннолетних проходят лечение амбулаторно. В школе выявили продукты питания, которые хранили в ненадлежащих условиях.

Диана Соловьёва