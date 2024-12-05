Жителя Рыбно-Слободского района обвинили в хищении гранта на общую сумму 28 млн руб., денежные средства выделили на создание молочной фермы. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Татарстану.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане мужчину обвинили в хищении 28 млн руб. на создание молочной фермы

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Татарстане мужчину обвинили в хищении 28 млн руб. на создание молочной фермы

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в 2022 году главе одного из фермерских хозяйств выделили грант в размере более 28 млн руб. На эти средства женщина должна была приобрести сельскохозяйственных животных и технику для создания молочной фермы. По условиям соглашения за два года глава хозяйства должна довести численность животных до 225 голов. Планировалось, что годовой объем производства молока составит до 1170 тонн. На производстве также должны были появиться не менее 8 новых рабочих мест.

Все выделенные средства по доверенности реализовывал муж главы хозяйства. Всех приобретенных животных мужчина передал неустановленному лицу на забой. Обвиняемый не создал новые рабочие места. Он также продал сельскохозяйственную технику и потратил вырученные средства на личные нужды.

СК обратится в суд для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу.

Диана Соловьёва