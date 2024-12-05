Казань и Минск заключили соглашение о побратимстве

Казань и Минск стали городами-побратимами. Мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин и председатель исполнительного комитета Минска Владимир Кухарев подписали соглашение об установлении побратимских отношений. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Казани.

Церемония состоялась сегодня в Ратуше Минска. Ильсур Метшин приехал туда с рабочим визитом. Стороны планируют обмениваться опытом в сферах экономики, городского планирования, транспортной инфраструктуры и т. д. В рамках соглашения города также будут обмениваться официальными делегациями и специалистами в разных областях.

Ильсур Метшин пригласил Владимира Кухарева и других представителей принять участие в форуме «Казаныш». Мэр Казани также предложил городам Белоруссии присоединиться к работе Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+.

Диана Соловьёва